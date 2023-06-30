وزير دفاع سنغافورة: السلام له ثمن ومستعدون لدفعه

سنغافورة - (د ب أ):

قال وزير دفاع السنغافوري دكتور نج إنج هين اليوم الجمعة، إن السلام له ثمن وإن سنغافورة أظهرت استعدادها لدفعه، عندما أنشأت جيشا قويا لضمان مستقبلها الاقتصادي وأمنها.

ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز "السنغافورية عن دكتور نج في حديثه قبل يوم القوات المسلحة السنغافورية الموافق غدا السبت ، قوله إن غزو روسيا لأوكرانيا والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين أظهرت أن الاستقرار ليس هبة وأمرا مسلما به.

وأضاف الوزير ، إن أحداث السنوات القليلة الماضية كشفت خطأ من اعتقدوا أنه يمكن ضمان السلام من خلال علاقات اللطف والود مع الجيران والمعتدين المحتملين.

وأعرب الوزير السنغافوري عن أمله في أن :" تكون الأحداث الأخيرة قد أوضحت ذلك المعنى لمن آمنوا بذلك ... لأن السلام ليس هبة وليس عطية ... وأنه لابد وأن يكون هناك ثمن لشراء السلام ".