قادة الاتحاد الأوروبي يخفقون في التوافق على إصلاحات سياسات الهجرة

بروكسل - (د ب أ):

أفاد دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قادة الاتحاد الأوروبي أخفقوا في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن سياسة اللجوء لدول التكتل اليوم الجمعة، خلال اجتماعهم في بروكسل.

وساد الخلاف مواقف دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بعد أن ظلت بولندا والمجر تعارضان الخطط التي تهدف إلى توزيع المهاجرين في التكتل بشكل أكثر إنصافا ، الأمر الذي هدد بإفشال الجهود بين قادة الاتحاد الأوروبي لإحراز تقدم بشأن تلك القضية الشائكة في قمتهم في بروكسل.

واخفق القادة في نهاية المطاف في تبني بيان مشترك بالإجماع حول سياسة الهجرة.

ولم تشر مسودة الإعلان بشكل واضح إلى خطط الإصلاح، لكنها أعربت عن الأسى لفقدان الأرواح في البحر الأبيض المتوسط وقيمت سياسات الهجرة في الاتحاد بشكل عام.

وأدى رفض بولندا والمجر للإعلان الذي اعتبر أقل ما يمكن أن تتفق عليه جميع دول التكتل الـ 27 ، إلى حالة من الشعور بالإحباط لدى باقي القادة.

وقال دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم الآن نشر البيان نيابة عن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.