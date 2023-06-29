الرئيس الفلسطيني يدين جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد
رام الله/غزة - (د ب أ):
أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الخميس الجريمة التي نفذها بعض العنصريين بحرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن عباس عبر عن "استنكاره واشمئزازه الشديد من هذه الجريمة العنصرية التي من شأنها أن تؤجج مشاعر الكراهية بين الشعوب والأمم".
وبحسب أبو ردينة دعا عباس إلى تغليب لغة التسامح والحوار بدل التباغض والعنصرية البغيضة التي يمكن أن تتسبب في اشتعال الحروب الدينية المدمرة.
وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانات منفصلة تدين حادثة حرق المصحف الشريف أمس بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، واعتبرتها استفزازا لمشاعر المسلمين وعملا عنصريا.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان للقيادي فيها سامي أبو زهري إلى وقف "هذه الأعمال العدائية" في إشارة إلى حرق المصحف الشريف.
فيما حملت حركة الجهاد الإسلامي السلطات السويدية "كامل المسؤولية عن تبعات جريمة حرق المصحف الشريف وارتداداتها الخطيرة على السلم والاستقرار العالمي كون أن هذه الاعتداءات على القرآن الكريم أو على المساجد من شأنها إشعال حرب دينية".
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