الجزائر وموريتانيا تدينان إحراق القرآن وتؤكدان "تكراره يعكس إرادة مبيتة ضد الإسلام"

الجزائر/نواكشوط - (د ب أ)

أدانت الجزائر، اليوم الخميس، إقدام متطرفين سويديين على إحراق نسخة من القرآن الكريم أمام المسجد الكبير بستوكهولم، بعد "الترخيص لهم من قبل السلطات السويدية بتنظيم مظاهرة لارتكاب هذا الفعل الشنيع وغير المسؤول".

وقالت وزارة الخارجية ، في بيان صحفي اليوم إن الجزائر تؤكد رفضها التام لهذا " الحادث الاستفزازي"، الذي ارتكب في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، مشددة على أن هذه الممارسات الدنيئة ، من شأنها " إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية".

وجددت الجزائر، دعوتها لـ"إعلاء قيم التسامح والحوار والعيش المشترك ونبذ التطرف ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها".

بدورها ، قالت وزارة الخارجية الموريتانية إن "تكرار هذا التصرف الشنيع يعكس إرادة سيئة مبيتة ضد الاسلام وأقدس مقدساته"، مشيرة إلى أنه "يتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقيم التعايش السلمي بين الثقافات والشعوب".