انتقادات لوزير الدفاع الألماني بسبب إعلانه لنقل لواء إلى ليتوانيا

أوجسبورج/برلين - (د ب أ)

انتقد سياسي بارز معني بشؤون الدفاع بالاتحاد المسيحي بألمانيا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بسبب إعلانه عن نقل أربعة آلاف جندي في ليتوانيا.

وقال فلوريان هان، المتحدث باسم شؤون الدفاع بالاتحاد المسيحي وهو أكبر تكتل حزبي بألمانيا، لصحيفة "أوجسبورجر ألجيماينه" الألمانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "مثل هذه الحملات غير المنسقة لا تقلق جنودنا وشركائنا بحلف شمال الأطلسي /ناتو/ فحسب، ولكنها تقلق أيضا وزارة الدفاع التي تمت مفاجئتها تماما بخطط وزيرها".

وأضاف هان أنه يتعين على بيستوريوس أن يقدم قريبا مبدأ ثابتا قادرا على التحمل، إذا كان من المقرر ألا يصير اقتراحه مجرد مشروع وهمي، وأشار إلى أن التمويل ليس واضحا على الإطلاق، وقال: "بيستوريوس أصدر شيكا بدون رصيد لليتوانيين".

يشار إلى أن ألمانيا تسعى لتمركز مجموعة قتالية تضم

4000 جندي بشكل دائم في ليتوانيا من أجل تعزيز الجناح الشرقي لحلف الأطلسي. وأعلن بيستوريوس بشكل مفاجئ نقل لواء إلى ليتوانيا التي تقع على الحدود مع روسيا وبيلاروس، وذلك خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس يوم الاثنين الماضي.