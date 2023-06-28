القوات المسلحة السودانية تلقي القبض على قناصة يتبعون الدعم السريع
الخرطوم- (د ب أ)
ألقت القوات المسلحة السودانية، القبض على قناصة يتبعون قوات الدعم السريع السودانية.
وجاء في منشور للقوات المسلحة السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، مرفقا بتسجيل فيديو، "أن قوات العمل الخاص بالجيش تلقي القبض على قناصة يتبعون لمليشيا الدعم السريع تم تجنيدهم بالمال ويقومون بنهب المواطنين".
وتضمن الفيديو المنشور اعترافات اثنين من القناصة، وتضمنت اعترافاتهما أنه ورد إليهم كتاب استنفار للتجنيد إلى قوات إسناد الدعم السريع وأنهم وعدوا كل واحد بالحصول على 3 مليارات جنيه سوداني (حوالي 500 ألف دولار) - عند انضمامهم للقوات و80 مليار عند انتهاء الصراع، كما أنهم لم يحصلوا على أي أموال، وقاموا بعمليات نهب.
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