ارتفاع حاد في عدد اللاجئين السودانيين الفارين من العنف في البلاد

وكالات

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 2.8 مليون شخص فروا من الحرب في السودان.

تشير التقديرات إلى أن 2,152,936 شخصًا قد نزحوا داخليًا، بالإضافة إلى 644,861 شخصًا فروا عبر حدود السودان إلى البلدان المجاورة، وفقًا لتقرير النزوح الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة الذي نُشر يوم الثلاثاء.

تظهر الأرقام زيادة بأكثر من 230 ألف نازح داخلي ولاجئ على مدى أسبوع واحد.

"تقارير إضافية للنزوح من المحتمل أن تظهر عندما يصبح الوضع أكثر وضوحًا"، بحسب تقرير تتبع النزوح، موضحًا أنها تقديرات أولية.

في الأسبوع الحادي عشر من الحرب، منعت العديد من مناطق الصراع في البلاد وصول الفرق الميدانية التي تجمع الأرقام الدقيقة، وفقًا للتقرير.

من بين مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، عبر أكثر من 255 ألفًا إلى مصر، وأكثر من 180 ألفًا إلى تشاد، تليها جنوب السودان وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.