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BBC

أمريكا تعلن عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

10:27 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وتشمل شحنة الأسلحة الجديدة ذخيرة لأنظمة باتريوت للدفاع الجوي ومركبات مشاة قتالية من طراز برادلي وأنظمة دفاع جوي من طراز ستنجر، ومعدات لإزالة الألغام وكذلك أنظمة تصوير حرارية ومعدات رؤية ليلية.

والولايات المتحدة هي الحليف الرئيسي لأوكرانيا في دفاعها عن أراضيها ضد الغزو الروسي.

ووفقا لأرقام البنتاجون، قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 5ر40 مليار دولار منذ بدء الحرب في نهاية عام 2022 .

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون "هذه الحزمة تشمل قدرات مهمة تدعم عمليات الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا".

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