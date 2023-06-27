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BBC

بسبب الرئاسة الأمريكية.. ترامب يصدر تصريحات هامة بشأن اعتقاله

09:25 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

دونالد ترامب

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وكالات

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتصريحات بشأن اعتقاله وترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب، وفقا لما نشرته العربية الحدث في نبأ عاجل لها، "في أمريكا هناك من يعلم أنه لا يمكن هزيمتي بالاقتراع لذا أرادوا تسهيل اعتقالي، وهناك جماعات تدفع الملايين ليتم اعتقالي ومنعي من الترشح للرئاسة".

وفي وقت سابق من اليوم، رغم إنكار ترامب أمام القضاء الأمريكي، إلا أن تسجيلا صوتيا مسربا كشف حقيقة احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تضمن التسريب الصوتي، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية.

وقال ترامب في التسجيل: "هذه هي الأوراق"، بينما كان يناقش خطط الهجوم المحتمل.

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