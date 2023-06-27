بسبب تصريحات سفير تل أبيب بأوكرانيا.. روسيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي

وكالات

أفادت وكالة تاس الروسية، أن وزارة الخارجية الروسية استدعت القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في موسكو بسبب تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأوكراني للحصول على توضيح بعدما اتهمت سفارته الحكومة الإسرائيلية باعتماد "موقف موالٍ لروسيا بشكل واضح" بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء ملاحظاته المتكررة حول السياسة الإسرائيلية، استدعي السفير يفجين كورنييشوك للاستيضاح إلى وزارة الخارجية في الثالث من يوليو".

وأضافت: "تواصل الحكومة الإسرائيلية دفع التعاون مع أوكرانيا على النحو المتفق عليه بين الدولتين"، متابعة أن "سلوك السفير لا يفيد".