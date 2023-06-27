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BBC

السعودية: ندعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين

04:02 م الثلاثاء 27 يونيو 2023

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم وتأييد المملكة لانضمام الاتحاد الأفريقي كعضوٍ دائم في مجموعة العشرين.

وعبرت في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تطلّعها لقبول انضمام الاتحاد الأفريقي لما في ذلك من أهمية في التصدي للتحديات التي نواجهها اليوم كتغير المناخ، والتباطؤ الاقتصادي، وضائقة الديون، والتعافي غير المتكافئ من جائحة كورونا، والتي تتطلب عملاً جماعياً لمعالجتها في إطار التعاون والثقة المتبادلة بين المملكة ودول الاتحاد الأفريقي.

وأضافت في بيانها: "تتطلع المملكة في الوقت ذاته إلى المضي قدماً في تعزيز أواصر العلاقات بين المملكة والاتحاد الأفريقي، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، لكل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة".

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