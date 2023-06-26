أُصيب بمرض نادر.. لقاء أم بطفلها عقب غيبوبة استمرت لأيام (فيديو)

(وكالات)

انتشر فيديو مؤثر لامرأة برازيلية وهي تجتمع بابنها الذي يعاني من مرض نادر بعد أن استفاق من غيبوبة استمرت 16 يوما.

وتظهر الأم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستغرام" وهي تجري في أروقة المستشفى بحثا عن طفلها بعد أن علمت بأنه استفاق، وعندما وصلت إلى غرفته ورأته، انهارت هي وابنها بالبكاء واحتضنا بعضهما لفترة طويلة، في مشهد مؤثر، انتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت: "لقد مر 16 يوما دون أن أترك جانبك، وفي اليوم الوحيد الذي أنام فيه بالمنزل، قررت الاستيقاظ من نومك".

وحسب الأم فإن ابنها يعاني من مرض نادر يسمى انحلال البشرة الفقاعي، وتم اكتشاف إصابته به عند الولادة.