إيران: الخليج يحظى بمكانة خاصة في سياسة إيران

(وكالات)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن دول الخليج تحظى بمكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأمن بالمنطقة لتوفير أرضية للتنمية الاقتصادية.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، قال كنعاني: "نعتبر منطقة الخليج الفارسي ذات أهمية استراتيجية ودول الخليج لهم مكانة خاصة في سياسة الجوار الإيرانية"، لافتا إلى أن "الأمن موضوع جماعي يتم ضمانه من خلال آليات مشتركة ومشاركة دول المنطقة".

وأفاد بأن "لقاءات جيدة عقدت خلال الجولة الاقليمية لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وطرحنا مبادرة لانعقاد مجمع للحوار والتعاون بين دول المنطقة بما يضمن أمن المنطقة"، مؤكدا أن "الحضور الخارجي لا يساعد في ضمان الأمن ودول الخليج الفارسي باستطاعتها ضمان الأمن من خلال التعاون".

وأشار كنعان إلى أن "التعاون متعدد الأطراف يسهل الأرضية للتنمية وضمان مصالح مختلف الدول"، مبينا أن "هدفنا من هذه المبادرة ضمان السلم والاستقرار المستديمان في المنطقة، والدول التي شملتها جولة الوزير عبد اللهيان رحبت بهذه الفكرة وسوف نعلن عن تفاصيلها".

وأضاف: "إيران تؤكد ضرورة الحفاظ على الأمن في المنطقة لتوفير الأرضية للتنمية الاقتصادية". وعن إعادة فتح السفارة السعودية في إيران، أوضح كنعاني أنه "تمت تهيئة الظروف لإعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية في مشهد ونتوقع إعادة فتحها قريبا".

وشدد على أن "علاقات إيران والسعودية عادت ونحن في مرحلة استئنافها بناء على إرادة قادة البلدين"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاق بين الجانبين لاستمرار التعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمار وعدم اقتصارها على المستوى السياسي".

وأفاد كنعاني بأنه "لدينا اتفاق شامل بهذا الشأن ومازلنا في الخطوات الأولى لتفعيلها"، مؤكدا أن "هناك آفاق واضحة للتوصل إلى اتفاق إلى ظروف جيدة في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".



