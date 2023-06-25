بلينكن عن تمرد فاجنر.. لم نر الفصل الأخير بعد

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن تمرد مجموعة مرتزقة فاجنر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "تحديا مباشرا" لسلطته، وأن الولايات المتحدة تركز على دعم أوكرانيا في حربها لطرد القوات الروسية.

وأضاف بلينكن في تصريحات لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" اليوم الأحد: "يثير هذا أسئلة عميقة. إنه يظهر شقوقا حقيقية .. لا يمكننا التكهن أو معرفة بالضبط إلى أين سيذهب ذلك. نحن نعلم أن بوتين لديه الكثير للإجابة عليه في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأضاف: "هذه قصة تتكشف مشاهدها . لم نر الفصل الأخير"، مضيفا أن الاستخبارات الأمريكية لم تر أي تغيير في الموقف النووي الروسي وسط الأزمة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف بلينكن أيضا أن الولايات المتحدة على اتصال بالمسؤولين الروس بشأن سلامة الأفراد والمواطنين الأمريكيين في المنطقة.

وقال: "أصدرت تعليمات لفريقي، بناء على طلب الرئيس، بالتواصل مع الروس أولا وقبل كل شيء للتأكد من أنهم يفهمون مسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية موظفينا وضمان سلامتهم ورفاههم، وكذلك أي مواطنين أمريكيين في روسيا".