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BBC

إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا

11:43 ص الأحد 25 يونيو 2023
إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا

إسقاط طائرة مسيرة

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(وكالات)

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، إسقاط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فالويكي بالمقاطعة.

وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "أسقطت دفاعاتنا الجوية مسيرة أوكرانية فوق قرية دولغويه قرب مدينة فالويكي".

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاين موقع الحادث.

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إسقاط مسيرة روسيا مدينة فالويكي

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