إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود غربي روسيا
(وكالات)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، إسقاط مسيرة أوكرانية قرب مدينة فالويكي بالمقاطعة.
وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "أسقطت دفاعاتنا الجوية مسيرة أوكرانية فوق قرية دولغويه قرب مدينة فالويكي".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاين موقع الحادث.
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