زيلينسكي: الفوضى تعم روسيا ويجب سحب القوات الروسية من أوكرانيا
كييف - (ا ف ب)
في خطاب مصور قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يمكن للعالم اليوم أن يرى أن سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء. وهذا يعني لا شيء إطلاقا. ببساطة فوضى كاملة. والافتقار إلى أي إمكانية للتنبؤ".
وخاطب زيلينسكي بوتين منتقلا من اللغة الأوكرانية إلى الروسية قائلا "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا".
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