إعلان

BBC

حاكم ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاجنر في منتصف الطريق إلى موسكو

08:13 م السبت 24 يونيو 2023
حاكم ليبيتسك الروسية: مقاتلو فاجنر في منتصف الطريق إلى موسكو

مجموعة فاجنر الروسية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو - (د ب أ)

وصل مرتزقة مجموعة فاجنر إلى منطقة ليبيتسك الروسية، في منتصف الطريق إلى موسكو، بعد أن انطلقوا من روستوف أون دون في جنوبى روسيا، وفقا للسلطات المحلية.

وقال حاكم المنطقة، إيجور أرتامونوف، على تطبيق تليجرام: "يُنصح السكان بشدة بعدم مغادرة منازلهم والامتناع عن السفر بوسائل النقل".

لكنه قال إن الوضع تحت السيطرة.

وتقع ليبيتسك في منتصف الطريق بين روستوف وموسكو، على بعد حوالي 400 كيلومتر من العاصمة الروسية.

وعلى عكس منطقة فورونيج جنوبا، لم ترد تقارير عن اندلاع قتال.

ومع ذلك ، أظهرت مقاطع فيديو شاحنات مائلة في خندق. ويبدو أنه تم إعدادها على عجل كحاجز على الطريق لوقف تقدم طابور قوات فاجنر.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى طرقا قد قطعت وخنادق عميقة يجري حفرها، في محاولات واضحة لوقف تقدم المرتزقة الذين انفصلوا عن مؤسسة الدفاع الروسية.

ولم يتسن على الفور التأكد من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل .

سوق مصراوى

مجموعة فاجنر منطقة ليبيتسك الروسية موسكو روسيا تمرد فاجنر

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الثانوية العامة 2023..شاهد أهم الأسئلة المتوقعة بامتحان الكيمياء غدًا