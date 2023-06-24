مسؤول أوروبي: قادة مجموعة السبع يناقشون الوضع فى روسيا

برلين - (د ب أ)



قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم السبت إن قادة مجموعة السبع يجرون محادثات لبحث تطورات الوضع التى تتكشف في روسيا.

وأضاف بوريل فى تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: " كان هناك اتصال هاتفى مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر حول الوضع فى روسيا ...قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذى سيعقد بعد غد الاثنين ، أقوم بالتنسيق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل وتنشيط مركز الاستجابة للأزمات".

واستطرد يقول " دعمنا لأوكرانيا مستمر بلا توقف ".

وتضم مجموعة الديمقراطيات السبع الرائدة فى العالم فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا ، إلى جانب ألمانيا.

وفى الوقت ذاته صرحت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك بأن حكومة بلادها تجري "اتصالات وثيقة" مع شركاء ألمانيا لمتابعة تطورات الوضع في روسيا بعد التمرد العنيف الذي قامت به مجموعة مرتزقة فاجنر.

وكتبت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، على تويتر اليوم السبت:"نحن نراقب تطورات الوضع في روسيا منذ أمس باهتمام شديد".

وفي الوقت ذاته ، حدثت وزارة الخارجية الألمانية من توصياتها الخاصة بالسفر والسلامة للرعايا الألمان في روسيا.

وأوصت الخارجية الألمانية مواطنيها بتجنب المناطق المتأثرة بالتمرد ولاسيما مدينة روستوف جنوبي روسيا والمنطقة المحيطة بها. وقالت الخارجية:" في موسكو يجب الابتعاد على نطاق واسع عن المؤسسات الحكومية ولاسيما العسكرية. يجب تجنب قلب المدينة حتى إشعار آخر. يجب اتباع تعليمات أجهزة الأمن الروسية بشكل مطلق".

وأوصت الخارجية المواطنين بوجه عام بعدم السفر إلى روسيا.

وتخوض روسيا منذ 16 شهرا حربا على جارتها أوكرانيا، وكان مرتزقة فاجنر من بين أهم القوات التي تمتلكها روسيا في هذه الحرب حتى الآن.

ودخل رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين حاليا في مواجهة علنية مع القيادة العسكرية في موسكو وذلك بعد تهكمه عليها على مدار شهور ثم انتقاده العلني لها.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في كلمة ألقاها صباح اليوم إن "الذين نظموا التمرد المسلح، ورفعوا السلاح ضد الرفاق في القتال، خانوا روسيا والرد على ذلك سيكون صارما وقاسيا"، بحسب ما أوردته قناة"آر تي عربية".

وبدوره، رد بريجوجين، في رسالة صوتية عبر قناته على تطبيق تليجرام، قائلا إن مقاتليه لن يستسلموا كما طلب الرئيس الروسي.