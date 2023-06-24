زيلينسكي: ضعف روسيا واضح وواسع النطاق
كييف- (د ب أ)
اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي تمرد يفجيني بريجوجين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، مؤشرا واضحا على ضعف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب ضد أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) اليوم السبت، "ضعف روسيا واضح. إنه ضعف واسع النطاق".
وأضاف زيلينسكي، أنه كلما احتفظت روسيا بقواتها ومرتزقتها في أوكرانيا لفترة أطول، كلما ازدادت الفوضى والألم والمشكلات التي ستواجهها لاحقا" وأعرب عن ثقته في قدرة أوكرانيا على حماية أوروبا من "انتشار الشر والفوضى الروسية" في كفاحها الدفاعي.
وتابع أنه "لفترة طويلة، استخدمت روسيا الدعاية لإخفاء ضعفها وغباء حكومتها. والآن هناك فوضى واسعة النطاق، لا يمكن لأي كذبة أن تخفيها".
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