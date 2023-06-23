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BBC

بلومبرج: أردوغان يعتزم لقاء نتنياهو في محاولة لتحسين العلاقات

12:02 م الجمعة 23 يونيو 2023
بلومبرج: أردوغان يعتزم لقاء نتنياهو في محاولة لتحسين العلاقات

أردوغان

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وكالات

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين.

ووفقا للمصادر المطلعة كما تداولتها بلومبرج، فإنّ كلا من الجانبين من المتوقع أن يناقشان موضوع تطوير الغاز ، والذي يعتبر من أبرز الملفات على طاولة المفاوضات.

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أردوغان نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس التركي

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