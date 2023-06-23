بلومبرج: أردوغان يعتزم لقاء نتنياهو في محاولة لتحسين العلاقات

وكالات

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في محاولة لتحسين العلاقات بين الجانبين.

ووفقا للمصادر المطلعة كما تداولتها بلومبرج، فإنّ كلا من الجانبين من المتوقع أن يناقشان موضوع تطوير الغاز ، والذي يعتبر من أبرز الملفات على طاولة المفاوضات.