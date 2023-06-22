مودي يصبح ثالث ضيف رسمي خلال فترة بايدن بالبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ):

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الخميس كضيف رسمي بالبيت الأبيض.

وإلى جانب مباحثات ثنائية بين الزعيمين ومؤتمر صحفي، من المقرر أن يلقي مودي كلمة أمام كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، ويحضر حفل عشاء رسمي بالبيت الأبيض.

كان بايدن ومودي التقيا مساء أمس الأربعاء على عشاء غير رسمي.

وترافق الزيارات الرسمية، بخلاف زيارات العمل العادية، بروتوكولات خاصة، كإقامة مأدبة رسمية. ومودي هو الضيف الأجنبي الثالث فقط الذي يحظى بهذا التكريم خلال فترة حكم بايدن.

وسافر الرئيس الفرنسي إيمانونيل ماكرون إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتلاه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في نهاية نيسان/ أبريل.

وقال البيت الأبيض مسبقا إن الشراكة مع الهند، واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم للولايات المتحدة، لأسباب ليس أقلها، الأهمية المتنامية للبلاد على الساحة الدولية.

وتشمل موضوعات الزيارة، التعاون لإشاعة الأمن فى منطقة المحيطين الهاديء والهندي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والفضاء. كما سيتم بحث الحرب الروسية على أوكرانيا. وتتخذ الهند حتى الآن موقفا حياديا بشأن هذا الصراع.

وتركز سياسة بايدن الخارجية على آسيا ومنطقة المحيطين الهاديء والهندي، حيث تسعى الولايات المتحدة لمكافحة طموحات الصين بسط نفوذها بالمنطقة. ومضى بايدن بشكل واضح في إتمام شراكات بالمنطقة، من بين آخرين، ما يطلق عليه بتحالف كواد مع الهند واليابان واستراليا.