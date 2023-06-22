الإمارات وإيران توقعان اتفاقية لتنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين

دبي - (د ب ا):

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران لتنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين.

وقع الاتفاقية سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات ومحمد محمدي بخش رئيس الطيران المدني بإيران، بحضور ممثلين عن قطاعات الطيران المدني وشركات الطيران المحلية.

وقالت الهيئة الإماراتية في بيان اليوم الخميس، : " تأتي الاتفاقية في إطار تبني دولة الامارات سياسة الأجواء المفتوحة وبهدف تنظيم رحلات النقل الجوي بين البلدين، مشيرة إلى أن الإتفاقية ستعزز الربط الجوي بين الإمارات وإيران، بما يعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة".

وقال السويدي إن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة فيما يخص تنظيم الرحلات الجوية وتمهد الطريق لتوسيع شبكة خدمات النقل الجوي بما يعود بالفائدة على شركات النقل في البلدين كما تسهم في خلق فرص جديدة للتجارة، ودعم عمليات الناقلات الوطنية للدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية وتشجيع المنافسة الحرة".

وأوضح أن الاتفاقية تؤكد على "الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة في السفر الجوي"، مشيراً إلى "أهمية تعزير سلامة وأمن الطيران المدني لصالح دولنا ومجتمع الطيران العالمي".