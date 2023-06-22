إعلان

BBC

على خلفية الحرب الأوكرانية.. الولايات المتحدة تزيد إنتاج القذائف المدفعية لتناقصها

05:22 م الخميس 22 يونيو 2023
على خلفية الحرب الأوكرانية.. الولايات المتحدة تزيد إنتاج القذائف المدفعية لتناقصها

قذائف مدفعية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات)

أعلن رئيس المشتريات بالجيش الأمريكي، داغ بوش، أن الولايات المتحدة زادت بشكل كبير من إنتاج قذائف المدفعية وسط نقص احتياطاتها على خلفية إرسال عشرات الآلاف منها إلى أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن المسؤول في الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة تنتج الآن 24 ألف قذيفة 155 ملم في الشهر، مقارنة بـ 14 ألف قذيفة قبل بدء العملية الخاصة الروسية.

وقال بوش إنه بحلول عام 2025، تريد الولايات المتحدة زيادة الإنتاج إلى 70-80 ألف ذخيرة شهريا.

وفي حديثه عن تزويد كييف، أكد بوش أن مخزون القذائف لن ينفد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الأكثر إلحاحا الآن هي زيادة إمدادات الذخيرة إلى كييف، والتي تستنفد المخزونات بشكل أسرع مما يمكن تجديده.

وقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة الدفاع في اجتماع في باريس إنه من الصعب على الشركات الغربية تكثيف إنتاج صواريخ الدفاع الجوي والقذائف بسرعة.

سوق مصراوى

رئيس المشتريات بالجيش الأمريكي خلفية الحرب الأوكرانية إنتاج القذائف المدفعية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

** السيسي يطالب بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى