اغتيال نائب قائد كتائب القسام داخل سيارته

(بي بي سي):

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة مقتل نائب قائد كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس في محافظة شمال قطاع غزة في حادثة إطلاق نار استهدفته داخل سيارته في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت أسرته لبي بي سي إن القيادي في القسام أيمن منصور قتل برفقة نجله على يد مسلح من نفس العائلة.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة قبل قليل أن الأجهزة الأمنية التابعة لها وجدت مطلق النار مقتولا بعد اقتحام المنزل الذي تحصن به، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.