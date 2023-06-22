إعلان

BBC

اغتيال نائب قائد كتائب القسام داخل سيارته

04:41 م الخميس 22 يونيو 2023
اغتيال نائب قائد كتائب القسام داخل سيارته

نائب قائد كتائب القسام

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(بي بي سي):

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس في غزة مقتل نائب قائد كتائب القسام الذراع المسلحة لحركة حماس في محافظة شمال قطاع غزة في حادثة إطلاق نار استهدفته داخل سيارته في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت أسرته لبي بي سي إن القيادي في القسام أيمن منصور قتل برفقة نجله على يد مسلح من نفس العائلة.

وأكدت وزارة الداخلية في غزة قبل قليل أن الأجهزة الأمنية التابعة لها وجدت مطلق النار مقتولا بعد اقتحام المنزل الذي تحصن به، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

وزارة الداخلية قطاع غزة القسام أيمن منصور أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

** السيسي يطالب بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى