الصحفي الأمريكي المعتقل يمثل مجددا أمام محكمة روسية

موسكو - (د ب أ)

مثل الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، مجددا أمام محكمة روسية بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله.

وقالت وكالة تاس الروسية الحكومية، اليوم الخميس، إن القضاة في موسكو سيبتون في شكوى تقدم بها محامو جيرشكوفيتش بشأن تمديد احتجازه.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي يعمل جيرشكوفيتش مراسلا لها، أن الصحفي المعتقل ابتسم لفترة وجيزة عندما دخل قاعة المحكمة مرتديا قميصا داكن اللون وسروالا من الجينز.

كما كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى موسكو، لين تريسي، من بين الحضور.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن الولايات المتحدة طلبت مرة أخرى الوصول القنصلي إلى جيرشكوفيتش.

وأضاف ريابكوف أن "هذا قيد النظر الآن ".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد اعتقل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" في نهاية مارس الماضي في مدينة يكاترينبرج في جبال الأورال.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن جيرشكوفيتش جمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري لصالح وكالات أمريكية.

وترفض الصحيفة الأمريكية تلك الاتهامات وتؤكد أن جيرشكوفيتش كان يتابع عمله الصحفي بموجب اعتماده من وزارة الخارجية الروسية.

كما انتقدت الحكومة الأمريكية بشدة اعتقال جيرشكوفيتش وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.

وفي حالة إدانته، يواجه الصحفي الأمريكي من أصول روسية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وأدت القضية إلى زيادة التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو.