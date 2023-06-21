(فيديو).. فرقة موسيقية تعيش لحظات رعب في الطائرة
(وكالات)
وثق ركاب طائرة خاصة لحظات رعب عاشوها بعد انفتاح باب الطوارئ بالخطأ أثناء طيرانها، إلى ولاية باهيا البرازيلية.
وحسب المعلومات فإن الطائرة هي لفرقة "تيري" الموسيقية البرازيلية، وقد مر ركابها بلحظات من الرعب أثناء رحلتها الى وجهتها في ولاية باهيا، حيث انفتح باب الطوارئ بالخطأ، ما اضطر الطيار للعودة لمطار ساو لويس مرة أخرى، دون أن تتسبب الحادثة بأي أذى للركاب.
In Brazil, an Embraer passenger plane opened a hatch in the air. There were 12 people in the cabin at that moment.— Sasha White (@rusashanews) June 21, 2023
The pilot successfully made an emergency landing, no one was injured.#Brazil #News pic.twitter.com/c4f3r3zsML
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