استشهاد طفلة فلسطينية أصيبت برصاص إسرائيلي قبل يومين في جنين
رام الله - (د ب أ)
توفيت طفلة فلسطينية اليوم الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية قبل يومين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه بوفاة الطفلة البالغة /15 عاما/، ترتفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في جنين إلى سبعة، بينهم طفلان، فيما لا تزال حالة عدد من الجرحى خطيرة.
وبالإجمال، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 174، بينهم 30 طفلا منذ بداية العام الجاري، غالبيتهم برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.
من ناحية أخرى، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات إسرائيلية داهمت بلدة عوريف قضاء نابلس، واقتحمت منزلي منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي" أمس، التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأعلن الجيش أن قواته أجرت مسحا هندسيا لمنزلي منفذي العملية بالقرب من مستوطنة "عيلي" تمهيدا لهدمهما، كما اعتقلت عددا من المشتبه بهم لاستجوابهم.
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