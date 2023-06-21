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باكستان تعلن تقديم تقرير بشأن حادثة غرق قارب هجرة قبالة اليونان

12:07 ص الأربعاء 21 يونيو 2023
باكستان تعلن تقديم تقرير بشأن حادثة غرق قارب هجرة قبالة اليونان

وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء

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إسلام آباد- (د ب أ)

أكد وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة بشأن حادث السفينة اليونانية، وسيجري تقديم تقرير التحقيق في الحادث في غضون أسبوع من خلال تحديد المسؤولية على النحو الواجب على المتورطين في الإهمال.

وردا على حادث السفينة اليونانية، قال خلال حديثه لقناة إخبارية خاصة، إن لجنة تم تشكيلها بموجب توجيهات صارمة من رئيس الوزراء شهباز شريف بدأت تحقيقاتها، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان.

وتابع أن لجنة التحقيق ستقدم تقريرها في غضون أسبوع وستتخذ الحكومة الاتحادية مزيدا من الإجراءات".

وأضاف، أن اللجنة ستتحقق من حقائق مأساة السفينة قبالة اليونان إلى جانب تحديد الفجوات والثغرات في الآلية القانونية في باكستان التي تعرض أرواح بشرية ثمينة لأهواء الاتجار بالبشر في هذه الحالة بالذات وحوادث مماثلة في الماضي.

وأشار، إلى أن الحكومة ستراجع أيضا التشريعات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للحد من هذه المشكلة إلى جانب وضع قوانين لفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الأنواع من الحوادث.

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