انفجار بمصنع بارود روسي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

موسكو- (د ب أ)

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر في انفجار بمصنع للبارود في روسيا.

وقالت الشركة التي مقرها مدينة كوتوفسك على بعد 430 كيلومترا جنوب شرق موسكو،"إن هناك 12 ضحية في الحادث، توفي أربعة منهم"،وفقا لوكالة أنباء انترفاكس.

وكان الضحايا من العمال وأصيب اثنان منهم بجروح خطيرة. وقالت الشركة إن الحادث وقع نتيجة أعمال التجميع لخزان الماء الساخن.

وأصبح من الشائع بشكل متزايد حدوث الحرائق والانفجارات في المنشآت العسكرية والبنية التحتية في روسيا، التي تخوض حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ حوالي 16 شهرا.

ويحدث العديد منها بسبب الهجمات، وتبنت جماعات روسية المسؤولية عن بعضها.