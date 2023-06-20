أوكرانيا تتلقى 50 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي بموجب خطط جديدة

بروكسل- (د ب أ)

كشفت خطط جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا ستحصل على 50 مليار يورو (54.65 مليار دولار) في شكل قروض ومنح من الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام 2024-2027.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن المساعدة المالية تستهدف توفير منظور وإمكانية للتنبؤ لأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين إن حزمة المساعدات طويلة الأجل ستسمح للاتحاد الأوروبي بتكييف "الدعم المالي وفقا لتطور الوضع على الأرض" لأن حرب روسيا في أوكرانيا "تتطلب أقصى قدر من المرونة" من بروكسل.

وتهدف الأموال إلى المساعدة في إعادة الاستقرار لاقتصاد كييف، ودعم تعافي البلاد وتحديثها فيما تسعى لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صحفي.

ولكي تحصل المفوضية على المنح والقروض لمساعدة المالية العامة في أوكرانيا، تتوقع المفوضية أن تكشف كييف خطة بشأن الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة في إطار عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان صحفي أن الإصلاحات ستركز على الإدارة العامة وسيادة القانون وإجراءات مكافحة الفساد.

ومن المقرر أن يتم تخصيص أموال أخرى للمساعدة على جذب الاستثمارات الخاصة والعامة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها.

وسيتم تقديم 33 مليار يورو من القيمة الإجمالية كقروض و17 مليار يورو كمنح، وفقا للمفوضية.

وأفاد بيان صحفي بأن حزمة المساعدات ستأتي "مع إطار عمل نشيط من أجل الشفافية والتدقيق والرقابة، لضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي المالية".

وقدم الاتحاد الأوروبي حتى الآن مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية تبلغ قيمتها نحو 70 مليار يورو، وذلك بحسب بيانات المفوضية.

ويخضع الدعم المالي الجديد لموافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة والبرلمان الأوروبي.