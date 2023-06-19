رئيس البرلمان الليبي: مصر لم تتخل أبدا عن ليبيا وتحافظ على استقلالها

وكالات:

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قيمة وقامة قانونية وعلمية، مشددا على أن زيارته لمجلس النواب الليبي تدل بكل وضوح على أن مصر لم تتخلَ أبدا عن ليبيا.

وأضاف في حواره لقناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب المصري اليوم يقول نحن معكم، وندعم ليبيا ووحدتها ونحافظ على استقلالها.

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ السلطة التشريعية التي تملك التشريع في ليبيا هي مجلس النواب، مشددًا على أن دعم مصر لبلاده ليس موقفا غريبا على مصر، فقد كان رئيس مصر عبدالفتاح السيسي مع الليبيين منذ الأيام الأولى، وذلك حتى يلتم شمل الليبيين وتكون ليبيا دولة واضحة.

وأضاف أنه تحدث مع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري عن ملاحظاته على اتفاق 6+6، مشددًا على أن مجلس النواب الليبي يصدر القوانين.

وقال المستشار عقيلة صالح: "تسلمنا اليوم النسخة الأصلية من المخرجات وسندرسها في المجلس بعد العيد، وسيصدر قانون الانتخابات، ولدينا ملاحظات قد تكون فنية وتنظيمية لن تؤثر في الجوهر".

وأكد أن زيارة رئيس المجلس النواب المصري "تاريخيه"، كونه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب.

وأضاف رئيس البرلمان اللبي: أن الدعم المصري سيسمعه كل العالم، ومصر تدعم ليبيا، وما قلناه في هذا الصدد اليوم لم يكن عملا سياسيا أو مجاملة لمصر، لكن مصر التاريخ والحضارة ولها منا كل التحية والتقدير.