وزير الخارجية السعودي: يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان
(وكالات):
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان.
وقال فرحان، إن بلاده مستمرة في مساعيها لحل الأزمة السودانية سلمًا.
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