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وزير الخارجية السعودي: يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان

04:44 م الإثنين 19 يونيو 2023
وزير الخارجية السعودي: يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان

فيصل بن فرحان

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(وكالات):

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان.

وقال فرحان، إن بلاده مستمرة في مساعيها لحل الأزمة السودانية سلمًا.

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فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حماية المدنيين العاملين في مجال الإغاثة

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