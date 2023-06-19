وزير الخارجية السعودي: يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان

(وكالات):

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، أنه يجب حماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة بالسودان.

وقال فرحان، إن بلاده مستمرة في مساعيها لحل الأزمة السودانية سلمًا.