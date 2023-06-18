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BBC

الدفاع البريطانية: أوكرانيا وروسيا تتكبدان خسائر كبيرة في ظل احتدام القتال

03:33 م الأحد 18 يونيو 2023
الدفاع البريطانية: أوكرانيا وروسيا تتكبدان خسائر كبيرة في ظل احتدام القتال

صواريخ روسية تضرب أوكرانيا - أرشيفية

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لندن - (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، في تقريرها الاستخباراتي اليومي، إن أوكرانيا وروسيا "تتكبدان خسائر كبيرة" في ظل احتدام القتال على الجبهة.

وأفادت تقارير بأن القوات الروسية تكبدت أكبر خسائرها منذ اندلاع معركة بلدة باخموت في مارس الماضي.

ولم تذكر الوزارة تقديرا لعدد القتلى أو المصابين.

وأفاد التقرير بأن أشد المعارك تحدث في زابوريجيا وغرب دونيتسك وبالقرب من باخموت.

وكتبت: "في كل هذه المناطق، تواصل أوكرانيا شن عمليات هجومية، وقد أحرزت تقدما طفيفا".

أما في الجنوب، فمن ناحية أخرى، عادة ما تنجح روسيا في "عمليات دفاعية فعالة نسبيا".

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تقارير يومية بشأن الحرب في أوكرانيا منذ أن اندلع الغزو قبل نحو 16 شهرا. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل ضدها.

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