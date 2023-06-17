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وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

03:01 م السبت 17 يونيو 2023
وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران

فيصل بن فرحان

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طهران- (د ب أ)

وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، لاجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، أن الوزير بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وكان بن فرحان التقى مؤخرا عبداللهيان في كيب تاون، جنوب أفريقيا، وأجرى معه محادثات.

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فيصل بن فرحان طهران وزير الخارجية السعودي

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