وزير الخارجية السعودي يصل إلى طهران
طهران- (د ب أ)
وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، لاجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.
وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، أن الوزير بن فرحان وصل إلى مطار طهران ظهر اليوم، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.
وكان بن فرحان التقى مؤخرا عبداللهيان في كيب تاون، جنوب أفريقيا، وأجرى معه محادثات.
سوق مصراوى
-
أفضل هواتف ذكية في 2023 من الفئة الاقتصادية "6 آلاف جنيه"تفاصيل
-
بخصم حتى 35% أفضل باور بانك للسفر ورحلات الصيفتفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
اشتري زيت و فلتر و مياه ردياتير بأسعار تبدأ من 104 جنيهات و تقسيطتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات ومستلزمات للسيارة أقل من 99 جنيهًا بخصم حتى 39%تفاصيل
-
كيف تختاري كريم أساس مناسب للبشرة الدهنية في فصل الصيف؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: