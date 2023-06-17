سلاح الجو الأوكراني يشن 17 هجوما على مجموعات من القوات الروسية

كييف- (د ب أ)

أفادت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقريرها الصباحي، اليوم السبت، بأن سلاح الجو وجه 17 ضربة استهدف بها تجمعات للقوات الروسية أمس الجمعة.

وأضاف التقرير أن الجنود الأوكرانيين دمروا مروحية هجومية روسية طراز "كا-52" وسبع طائرات استطلاع بدون طيار من المستوى التشغيلي التكتيكي.

وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) "على مدار اليوم الماضي، ضربت الوحدات الصاروخية والمدفعية مركز قيادة للعدو، وثلاث مجموعة للأفراد، وخمس وحدات مدفعية في مواقع إطلاق وأربع محطات حرب إلكترونية".

وبشكل عام، أطلق "العدو" على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، هجوما صاروخيا آخر على منطقة كييف، باستخدام ستة صواريخ باليستية جوية "كيه اتش 47 كينزال"، وستة صواريخ كاليبر. وجرى تدمير جميع الصواريخ الـ12 من جانب قوات الدفاع الجوي ووسائل سلاح الجو والقوات البرية بالجيش الأوكراني.

وإضافة إلى ذلك، أطلق "العدو" 33 هجوما جويا و59 هجوما بالنظام الصاروخي متعدد الإطلاق. ووقعت خسائر بشرية ودمار للبنية التحتية.