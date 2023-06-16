انهيار صخري كاد أن يدمر قرية جبلية في سويسرا

فيينا- (د ب أ)

ذكرت السلطة المحلية في "ألبولا" في كانتون جراوبوندن، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أن انهيارا صخريا كبيرا، كاد أن يدمر قرية "برينز" الجبلية السويسرية، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

وكان قد تم إجلاء سكان القرية، البالغ عددهم 80 نسمة، في مايو الماضي، كإجراء احترازي.

وذكر المتحدث باسم البلدية، كريستيان جارتمان إن كتلة الصخور والحصى، وصلت إلى ارتفاع، بلغ 12 مترا، مع إغلاق طريق واحد تماما.

وقال لوكالة الأنباء الوطنية السويسرية "إننا نفترض حاليا إن هذا الأمر ليس الأخير".

وأعلنت السلطات عن أعلى مستوى من الإنذار وأغلقت طريقين وخطا للسكك الحديدية حول ألبولا.