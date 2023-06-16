اكتشاف نوع جديد من الديناصورات المدرعة في جزيرة بريطانية

لندن- (د ب أ)

اكتشف علماء الحفريات بقايا نوع جديد من الديناصورات المدرعة في جزيرة وايت البريطانية للمرة الأولى خلال 142 عاما.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اكتشف النوع الجديد الذي ينتمي لمجموعة من الديناصورات آكلة النباتات والمعروفة باسم "أنكيلوسور"، في تكوينات وسيكس بجزيرة وايت، وهي موقع حفريات يعود إلى ما بين 145 مليون إلى 66 مليون سنة مضت.

وأطلق اسم "فيكتبلتا باريتي"، على النوع الجديد، تيمنا باسم الأستاذ بول باريت الذي عمل لمدة عشرين عاما بمتحف التاريخ الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن.

وهذا ثاني ديناصور مدرع يتم العثور عليه في الجزيرة، وكان الأول بولاكنتوس فوكسي الذي تم اكتشافه في عام 1865 .

وقال ستيوارت بوند، الباحث في قسم علوم الأرض في متحف التاريخ الطبيعي "على مدار نحو 142 عاما، جرى نسب كل بقايا ديناصورات انكيلوسور من جزيرة وايت إلى بولاكنتوس فوكسي، وهو ديناصور شهير من الجزيرة، والآن يجب مراجعة كل تلك الاكتشافات لأننا وصفنا هذه الأنواع الجديدة".

ويختلف "في باريتي" عن سلفه "بي فوكسي" في عظام الرقبة والظهر.

ونشرت الاكتشاف دورية "جورنال أوف سيستماتيك بلانتولوجي".