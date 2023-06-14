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وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الصين يوم الجمعة

03:59 م الأربعاء 14 يونيو 2023
وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى الصين يوم الجمعة

انتوني بلينكن

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واشنطن - (د ب أ)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بكين بعد غد الجمعة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني، تشين جانج مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكره بيان من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن وزيري خارجية البلدين ناقشا أهمية الإبقاء على خطوط مفتوحة للتواصل للتعامل بشكل مسؤول مع العلاقة بين أمريكا والصين، لتفادي سوء التقدير والصراع.

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