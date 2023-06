دخلوا مطعمه ليشتموه.. هجوم على مسؤول أمريكي مسلم عارض المثلية (فيديو)

(وكالات):

قدم مفوض التخطيط في مدينة سماميش في واشنطن الأمريكية، وسيم فايد استقالته بعد أن قال إن أفراد مجتمع الميم "يسممون أطفالنا"، مما أدى لتعرضه لحملة تحريض بسبب موقفه المعارض للمثلية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال وسيم فايد وهو أيضا مالك مطعم "تنور"، في تصريحات أثارت الانتقادات بعد اجتماع يوم الخميس إن أفراد مجتمع المثليين "ينشرون الأمراض والغزو في عقول أولادنا في المدارس ونحن في المجتمع يجب أن نواجه ذلك.. هذا معتقدي ولا أعتقد أن هذه طريقة الحياة الصحيح. الله خلقنا رجلا وامرأة.. وأن نعارض خلق الله، وأن ننشر الأمراض في المجتمع هو أمر يجب أن نتحدث عنه.. أؤمن في التنوع وأؤيد التنوع، لكن إذا أراد أحد اختيار هذا النوع من الحياة، فهذا يجب أن يبقى لأنفسهم، لكن أن بيروجوا لذلك في المدارس وفي البرامج التلفزيونية والأفلام، فهذا ليس أمرا صحيحا".

This is #Sammamish city planning commissioner and owner of Tandoor restaurant Wassim Fayed stating that the #LGBTQ community promotes "disease and infestation"

واستنكر المسؤولون والمقيمون في المدينة التعليقات، وشنت حملة كبيرة على الفايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب هذا الخطاب في الضغط عليه من مجلس المدينة الذي تبرأ منه وبالفعل استقال من منصبه وصار بعض الناس يدخلون مطعمه لشتمه فقط.

هذا العنصري البغيض ذهب إلى مطعم الأخ وسيم فياض وسأل عنه ومن وقاحته يطلب من العامل أمواله التي أنفقها سابقًا لشراء الطعام!!! في حياتي ما رأيت أسخف منه!

طبعًا العامل أخبره أن صاحب المطعم غير موجوده فشتمه ثم خرج!

وفي الفيديو التالي يظهر رجل دخل إلى المطعم وسأل عن صاحبه، وطلب باسترداد كافة أمواله التي دفعها في المطعم، ووصف الفايد بأنه "خنزير عنصري".

It's disheartening & shameful that on Day 1 of #PrideMonth Tanoor restaurant owner Wassim Fayed, in his official city position as @CityofSammamish planning commissioner & from the city dais, said that LGBTQ community members are "promoting diseases and infestation."

وكتبت مغردة على "تويتر": "إنه لأمر محبط ومحزن أنه في اليوم الأول من PrideMonth، صاحب مطعم التنور، وسيم فايد، في منصبه الرسمي في المدينة بصفته مفوض التخطيط ومن منصة المدينة قال إن أفراد مجتمع LGBTQ يروجون للأمراض".

وسيم فياض رجل مسلم يعيش في أمريكا رجل أعمال ناجح صاحب مطعم عربي شهير (تنور) وسابقًا كان يعمل في شركة مايكروسوفت وهو عضو مجلس مدينة سماميش التي يسكن فيها، وكان في اجتماع لمجلس المدينة قبل أيام قليلة ألقى فيه كلمة وقال رأيه بصراحة في الشذوذ الجنسي مستشهدًا بآيات القرآن الكريم!

بعد…

وتداعى آخرون إلى مقاطعة مطعمه.

Support Wassim Fayed & Press Sammamish Muslim Association to Support Him

وعلى الرغم من الحملة الكبيرة التي تعرض لها، إلا أنه في المقابل كانت هناك حملة تأييد كبيرة له، وتداعوا إلى توقيع عريضة تضامنية معه.