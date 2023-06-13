إعلان

BBC

دخلوا مطعمه ليشتموه.. هجوم على مسؤول أمريكي مسلم عارض المثلية (فيديو)

02:45 م الثلاثاء 13 يونيو 2023
دخلوا مطعمه ليشتموه.. هجوم على مسؤول أمريكي مسلم عارض المثلية (فيديو)

مسؤول أمريكي مسلم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(وكالات):

قدم مفوض التخطيط في مدينة سماميش في واشنطن الأمريكية، وسيم فايد استقالته بعد أن قال إن أفراد مجتمع الميم "يسممون أطفالنا"، مما أدى لتعرضه لحملة تحريض بسبب موقفه المعارض للمثلية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال وسيم فايد وهو أيضا مالك مطعم "تنور"، في تصريحات أثارت الانتقادات بعد اجتماع يوم الخميس إن أفراد مجتمع المثليين "ينشرون الأمراض والغزو في عقول أولادنا في المدارس ونحن في المجتمع يجب أن نواجه ذلك.. هذا معتقدي ولا أعتقد أن هذه طريقة الحياة الصحيح. الله خلقنا رجلا وامرأة.. وأن نعارض خلق الله، وأن ننشر الأمراض في المجتمع هو أمر يجب أن نتحدث عنه.. أؤمن في التنوع وأؤيد التنوع، لكن إذا أراد أحد اختيار هذا النوع من الحياة، فهذا يجب أن يبقى لأنفسهم، لكن أن بيروجوا لذلك في المدارس وفي البرامج التلفزيونية والأفلام، فهذا ليس أمرا صحيحا".

واستنكر المسؤولون والمقيمون في المدينة التعليقات، وشنت حملة كبيرة على الفايد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب هذا الخطاب في الضغط عليه من مجلس المدينة الذي تبرأ منه وبالفعل استقال من منصبه وصار بعض الناس يدخلون مطعمه لشتمه فقط.

وفي الفيديو التالي يظهر رجل دخل إلى المطعم وسأل عن صاحبه، وطلب باسترداد كافة أمواله التي دفعها في المطعم، ووصف الفايد بأنه "خنزير عنصري".

وكتبت مغردة على "تويتر": "إنه لأمر محبط ومحزن أنه في اليوم الأول من PrideMonth، صاحب مطعم التنور، وسيم فايد، في منصبه الرسمي في المدينة بصفته مفوض التخطيط ومن منصة المدينة قال إن أفراد مجتمع LGBTQ يروجون للأمراض".

وتداعى آخرون إلى مقاطعة مطعمه.

وعلى الرغم من الحملة الكبيرة التي تعرض لها، إلا أنه في المقابل كانت هناك حملة تأييد كبيرة له، وتداعوا إلى توقيع عريضة تضامنية معه.

سوق مصراوى

مسؤول أمريكي مسلم مدينة سماميش حملة تحريض المثلية الجنسية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

العاصفة الترابية.. السماء باللون البرتقالي وأمطار ورايات حمراء بالمحافظات- (تغطية خاصة)