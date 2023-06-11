المجلس الوزاري للتعاون الخليجي يرفض استمرار احتلال إيران لثلاث جزر إماراتية

الرياض - (د ب ا):

أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

جاء ذلك في البيان الصادر عن دورة المجلس الوزاري الـ 156 في مقر الأمانة العامة، بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحسب البيان " أكد المجلس على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث"

ووفقا للبيان " دعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".