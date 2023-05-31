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BBC

حركة القطارات فى بريطانيا تشهد إضرابا جديدا بسبب الأجور

01:41 م الأربعاء 31 مايو 2023
حركة القطارات فى بريطانيا تشهد إضرابا جديدا بسبب الأجور

بريطانيا

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لندن - (د ب أ)

تستعد بريطانيا لدخول ثاني صيف لها على التوالي في ظل الإضرابات التي تشهدها حركة القطارات، هذا الأسبوع، في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين مديري النقابات العمالية والوزراء بشأن الأجور وظروف العمل.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، بأن شبكة السكك الحديدية توقفت عن العمل اليوم الاربعاء، حيث نظمت نقابة "آسلف" العمالية الرئيسية الخاصة بسائقى القطارات، أحدث إضراب لها.

وفي الوقت نفسه، حظرت النقابة العمل الإضافي غدا الخميس، مما يهدد بحدوث مزيد من الاضطرابات، بينما ستبدأ نقابة أخرى، وهي "النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل" (والمعروفة اختصارا بـ/آر إم تي/)، إضرابا جديدا بعد غد الجمعة.

ثم يبدأ سائقو القطارات التابعون لنقابة "آسلف" بعد ذلك اضرابا جديدا يوم السبت، رغم سفر عشرات الآلاف من مشجعي "مانشستر يونايتد" و"مانشستر سيتي" لكرة القدم إلى ويمبلي في شمال غرب لندن، لحضور نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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