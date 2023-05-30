دولة عربية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى فلكيا

(وكالات)

أعلنت الجمعية الفلكية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، موعد أول أيام عيد الأضحى 2023 في فلسطين فلكياً.

وأشارت الحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية إلى أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وسيحدث الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.

وفي هذا اليوم، سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين.

ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 حزيران.