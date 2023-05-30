إعلان

BBC

الولايات المتحدة تنتقد بولندا بسبب قانون التحقيق مع المعارضة قبل الانتخابات

12:02 ص الثلاثاء 30 مايو 2023
الولايات المتحدة تنتقد بولندا بسبب قانون التحقيق مع المعارضة قبل الانتخابات

الولايات المتحدة الامريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (د ب أ):

انتقدت الولايات المتحدة قانونا جديدا يسمح للحزب الحاكم في بولندا بإجراء تحقيق بشأن زعيم المعارضة دونالد توسك قبل أشهر من الانتخابات التي تشهد تنافسا شديدا.

وأثار السفير الأمريكي في وارسو مارك بريزينسكي المخاوف بشأن القانون اليوم الاثنين، بعد ساعات من توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على القانون، الذي ينص على تشكيل لجنة خاصة من البرلمان لتحقيق في وجود نفوذ روسي في بولندا خلال الفترة بين عامي 2007 و2022 .

ويمنح القانون اللجنة سلطات غير مسبوقة، تشمل منع مسؤولين من تولي مناصب عامة، لتتجاوز بذلك النظام القضائي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

ويقول منتقدون إن اللجنة تستهدف تشويه سمعة سياسيي المعارضة البارزين وقد تمنعهم من المشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر، وهو ما يمثل مزيدا من التآكل في المعايير الديمقراطية من جانب الحكومة.

سوق مصراوى

الولايات المتحدة بولندا دونالد توسك الرئيس البولندي أندريه دودا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| النائب العام يأمر بإحالة المتهمة بقتل طفلها بفاقوس لمحكمة الجنايات