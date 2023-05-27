قطر تدين بشدة الاعتداء على منزل السفير الأردني في الخرطوم

الدوحة - (د ب أ):

أدانت دولة قطر بشدة الاعتداء والتخريب الذي تعرض له منزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية، في العاصمةالسودانية الخرطوم، وشددت على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت ، أمس الجمعة ، عن تعرض منزل سفيره في الخرطوم للاعتداء والتخريب، مؤكدة "تواجد السفير وطاقم السفارة في مدينة بورتسودان، وعدم تعرض أي منهم لأي مكروه".

ومنذ منتصف أبريل الماضي،اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، طالت العاصمة الخرطوم وعدة مدن شمالي وغربي البلاد.