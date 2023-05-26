لحماية أنفسهم.. البرهان يعلن تسليح المتقاعدين في الجيش السوداني

وكالات

على الرغم من صمود الهدنة، فقد دعت وزارة الدفاع السودانية المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية من أجل تسليحهم.

وأكدت الوزارة في بيان، الجمعة، أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم.

كما أشارت إلى أن حرب المدن لا حدود زمنية لها، معتبراً أن التمرد يعتمد على المواطنين كدروع بشرية.

واتهمت الوزارة الدعم السريع بنهب مقرات أممية، وتنفيذ اعتداءات على سفارات عربية وأجنبية.

أتى هذا بعد ما أُعلن أن هناك تحسناً في احترام الهدنة من قبل الجانبين.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الجمعة، أن "المملكة والولايات المتحدة- الراعيتين لاتفاق الهدنة الذي وقع في جدة- لاحظتا تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في البلاد"، لاسيما بعد التحذير الذي وجه إلى كل من القوتين العسكريتين المتصارعتين.

ومنذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي (2023) تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم. فيما سقط أكثر من 850 مدنيا وأصيب الآلاف.

في حين انتشرت أعمال السلب والنهب في البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منها السودان منذ بد الأزمة وبفعل الاشتباكات بين أقوى قوتين عسكريتين فيها.

إلى ذلك، لم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا ألا حل إلا بالحوار وألا نصر قريباً لأي طرف، وفق الأمم المتحدة.