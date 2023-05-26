سيناريو نهاية العالم.. روسيا تهدد بشن ضربات استباقية بأسلحة نووية على أوكرانيا

وكالات

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، الجمعة، إن روسيا سترد بشن ضربة استباقية إذا زود الغرب أوكرانيا بأسلحة نووية.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية الحكومية للأنباء عن ميدفيديف قوله: "في حالة قيام الغرب بتزويد أوكرانيا بالسلاح النووي، فسيتعين علينا توجيه ضربة استباقية".

وأضاف ميدفيديف في تصريحات للصحفيين، أثناء رحلته إلى فيتنام: "كلما كانت الأسلحة التي يتم توريدها إلى كييف أكثر تدميرا، زاد احتمال حدوث سيناريو نهاية العالم النووية".

كما نقلت وسائل الإعلام الحكومية الروسية (تاس) تصريحات ميدفيديف، حيث قال إن "الأنغلو ساكسون ليسوا على دراية كاملة بهذا الأمر ويعتقدون أنه لن يتحقق ذلك"، وأكد: "لكنه سيحدث في ظل ظروف معينة".

وذكرت (تاس) أن ميدفيديف كان يعلق على النطاق الموسع للأسلحة التي ترسلها دول (الناتو) إلى أوكرانيا، وقال: "ربما سيقدمون أسلحة نووية"، ثم حذر: "لكن بعد ذلك سيعني أن صاروخا نوويا سيصل إليهم".

ومن جهة أخرى، ذكرت وكالتا الأنباء الحكوميتان الروسيتان (تاس) و(ريا نوفوستي)، أن دوي انفجار في مدينة كراسنودار الروسية سُمع، صباح الجمعة، بحسب مسؤولين في المدينة.

وأفادت وكالتا الأنباء الحكوميتان، نقلا عن مقر العمليات في إقليم كراسنودار، صباح الجمعة، بأن سطح ونوافذ مبنى في شارع مورسكايا تضررت، ولم تقع إصابات حتى الآن.

وبحسب المعلومات الواردة إلى مركز اتصالات الطوارئ بالمدينة، في الساعة 04:17 صباحا في مدينة كراسنودار، سمع دوي انفجار في بناية بشارع مورسكايا 54/2، وتم إرسال خدمات الطوارئ إلى موقع الحادث. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ووقعت أضرار في سقف المبنى ونوافذه، لكن لم يحدث حريق"، بحسب وكالة (تاس).