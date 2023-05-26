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الأمير علي الحسين يغرد بأبيات شعرية على صور تخرج ابنته الأميرة جليلة

12:27 م الجمعة 26 مايو 2023
الأمير علي الحسين يغرد بأبيات شعرية على صور تخرج ابنته الأميرة جليلة

الأمير الأردني علي بن الحسين

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وكالات

نشر الأمير الأردني، علي بن الحسين، صورا لابنته الأميرة جليلة خلال حفل تخرجها، مستشهدا بعدد من الصور لها مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وأبيات شعرية.

وجاء ذلك في تغريدة للأمير علي على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "ابنتي وجميع الخريجين هذا العام في جميع أنحاء البلاد، كما قال الشاعر الكبير جبران خليل جبران، أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. تستطيعون منحهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم.."

وكانت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، قد نشرت صورا من تخرج ابنها الأمير هاشم، في سلسلة صور على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، الخميس.

وتابع الأمير ناشرا سلسلة من التغريدات تحمل صور ابنته وأبيات شعرية أخرى.

سوق مصراوى

الأمير الأردني علي بن الحسين الأميرة جليلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جبران خليل جبران

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