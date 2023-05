الأمير علي الحسين يغرد بأبيات شعرية على صور تخرج ابنته الأميرة جليلة

وكالات

نشر الأمير الأردني، علي بن الحسين، صورا لابنته الأميرة جليلة خلال حفل تخرجها، مستشهدا بعدد من الصور لها مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني وأبيات شعرية.

My daughter and to all those graduates this year across the country, as the great poet Khalil Gibran said. “Your children are not your children they are the sons and daughters of life longing for itself. You may give them your love but not your thought’s, pic.twitter.com/JAyotG0Fk4 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 26, 2023

وجاء ذلك في تغريدة للأمير علي على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "ابنتي وجميع الخريجين هذا العام في جميع أنحاء البلاد، كما قال الشاعر الكبير جبران خليل جبران، أولادكم ليسوا لكم. أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها. تستطيعون منحهم محبتكم ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم.."

You may house there bodies not not there souls , for there souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, buys seek not to make them like you. For life goes goes not backward or tarries with yesterday. pic.twitter.com/c15MJfbGLx — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 26, 2023

وكانت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، قد نشرت صورا من تخرج ابنها الأمير هاشم، في سلسلة صور على صفحتها الرسمية بمنصة انستغرام، الخميس.

You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might that his arrow may go swift and far. Let your bending in the archers hand be for gladness; pic.twitter.com/2Nva5ZApPT — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) May 26, 2023

وتابع الأمير ناشرا سلسلة من التغريدات تحمل صور ابنته وأبيات شعرية أخرى.