اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في النرويج

وكالات

يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج إلى العاصمة النرويجية أوسلو الثلاثاء المقبل للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الحلف على مستوى وزراء الخارجية، الذي سيعقد في خلال يومي الأربعاء والخميس 31 مايو وأول يونيو 2023.

وذكر بيان للحلف أن ستولتنبرج سيترأس الاجتماع أيضا، ومن المتوقع أن يستقبله ملك النرويج هارالد الخامس في القصر الملكي في أوسلو دون تغطية إعلامية.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، يلقي ستولتنبرج خطابًا في حدث نظمته اللجنة النرويجية الأطلسية ووزارة الخارجية النرويجية، في قاعة (جامل لوجن) في أوسلو. وسوف تفتتح وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت الحدث الذي سيعقد باللغة النرويجية.

يشار إلى أن النرويج كانت قد عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو، وبالفعل وافق الأمين العام للحلف على الدعوة، وأعرب عن امتنانه للعرض.