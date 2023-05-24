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BBC

الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا

09:48 م الأربعاء 24 مايو 2023
الخارجية السعودية: إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا

وزارة الخارجية السعودية

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وكالات

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وقالت وزارة الخارجية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه في ضوء ما تم بحثه بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الكندية، تعيين جان فيليب سفيرا جديدا لكندا لدى السعودية.

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وزارة الخارجية السعودية السعودية العلاقات الدبلوماسية مع كندا الأمير محمد بن سلمان رئيس وزراء كندا قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا

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