اشتباكات السودان في اليوم الثاني للهدنة: هدوء حذر مع مواجهات متقطعة

(بي بي سي)

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا نسبيا وحذرا وذلك بعد مرور يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال شهود عيان في مناطق في جنوب الخرطوم وشمال بحري لبي بي سي إن المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، والغارات الجوية قد توقفت.

بينما أكد السكان في بعض أحياء مدينة أم درمان وقوع اشتباكات متقطعة ومحدودة وبوتيرة أقل في مناطق في جنوب المدينة.

وتدخل هدنة وقف إطلاق النار يومها الثاني وسط تأكيدات بحدوث خروقات في يومها الأول.

وأكد بيان صادر عن الوساطة السعودية الأمريكية المشتركة خرق الهدنة في مناطق في الخرطوم وأم درمان ومدينة الأبيض في شمال كردفان. وأبلغت لجنة الوساطة المشتركة طرفي الصراع بالخروقات، مشددة على ضرورة التزام الجانبين بوقف إطلاق النار المتفق عليه تحت طائلة المحاسبة.

ووقع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبت الماضي اتفاق هدنة في مدينة جدة السعودية بوساطة مشتركة بين الرياض وواشنطن.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوع تبدأ بعد مرور يومين من التوقيع عليه، ومراقبة التنفيذ عبر آليه مشتركة بين طرفي النزاع والوسطاء بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي.